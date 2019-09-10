Киев, , 17:30 — REGNUM Правительство и парламент Украины могут уничтожить горно-металлургическую отрасль в случае повышения до 22% рентных ставок по отношению к коммерческой прибыли. Об этом 10 сентября написал на своей странице в Фейсбук политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, комментируя регистрацию в Раде законопроекта №1210 о повышении рентных ставок дляжелезорудных горно-добывающих предприятий.

«Новая власть спешит принять изменения в Налоговый кодекс. Мотивация вроде оправдана: борьба с офшорами (такими, как Швейцария и Великобритания), оживление экономики. Впрочем, определенные новшества могут стать критическими для выживания целых отраслей. Например, законопроект №1210 о повышении рентных ставок в 10 раз может уничтожить горно-металлургическую отрасль… Сейчас целая отрасль может искусственно исчезнуть», — считает Карасев.

По его словам, бизнесмен Игорь Коломойский «стремится поставить под контроль три ключевых отрасли украинской экономики: металлургию, АПК и энергетику (угольную отрасль)».

«Можно предположить, что речь скорее всего может идти о перераспределении рынков в интересах конкретных бизнес-групп… Если эти изменения будут приняты, а команда Зе спешит, нас ждет коллапс в таких городах как Мариуполь, Кривой Рог, Запорожье, Днепр, Краматорск и т.д. Предприятия просто вынуждены будут работать в минимально допустимом режиме, а десятки тысяч людей пойдут в неоплачиваемые отпуска», — полагает Карасев.

Политолог также выступил против попытки правительства вывести из тени деятельность офшорной украинской металлургии.

«Снимаются все ограничения на предоставление информации предприятием на запрос налоговой. Сейчас такие ограничения установлены Налоговым кодексом и подзаконными актами. Это увеличит вмешательство в хозяйственную деятельность предприятий, усилит административную нагрузку. Ограничиваются возможности предприятий в обосновании правомерности (рыночности) заключенных контрактов. Все цены контрактов будут сравниваться с ценовым перечнем КМУ. Есть риск, что индикативные цены не будут показывать реалий: неизвестно, на какие информационные источники будет опираться КМУ. А это чревато санкциями для предприятий за занижение цен», — написал Карасев.

Как сообщалось, ранее аудиторская компания PricewaterhouseCoopers (PWC) проинформировала, что в случае внесения изменений в Налоговый кодекс на Украине стоимость рентной ставки по отношению к коммерческой прибыли будет на уровне 22%. Это выше, чем в таких странах, как Россия (2,5%), Индия (12,7%), ЮАР (11,8%), Канада (8,4%), Австралия (11,4%), Казахстан (10,6%).