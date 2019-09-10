Таллин, , 17:14 — REGNUM Экс-министр экономики Эстонии Кадри Симсон будет отвечать в Еврокомиссии за вопросы энергетики, сообщает эстонский национальный вещатель ERR. Об этом сегодня на пресс-конференции в Брюсселе о будущем составе ЕК сообщила глава исполнительной власти ЕС Урсула фон дер Ляйен.

При этом, как отмечает эстонский вещатель, ранее предполагалось, что Симсон получит портфель именно комиссара по энергетике. Об этом ей сообщила сама фон дер Ляйен.

42-летняя Симсон является вице-председателем Центристской партии и председателем фракции центристов в парламенте Эстонии.