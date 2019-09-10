Москва, , 17:09 — REGNUM Чистый вывоз капитала из России частным сектором за январь-август 2019 года составил $26,1 млрд, увеличившись на 26,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит 10 сентября пресс-служба Банка России.

«Положительное сальдо финансовых операций частного сектора в январе-августе 2019 года составило $26,1 млрд ($20,6 млрд в январе-августе 2018 года)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на динамику показателя повлияло преимущественно увеличение иностранных активов банков и прочих секторов.

Профицит счёта текущих операций платёжного баланса России за январь-август, по оценке регулятора, составил $54,4 млрд, уменьшившись на $9,8 млрд по сравнению с предыдущим годом.

Как отмечают в ЦБ, сокращение этого показателя «обусловлено главным образом уменьшением положительного сальдо торгового баланса на $10,3 млрд за счёт снижения стоимости экспортных поставок энергетических товаров на фоне неблагоприятной рыночной конъюнктуры».

Напомним, на минувшей неделе Банк России понизил свою оценку оттока капитала из страны в 2019 году с прежних $50 млрд до $40 млрд. Прогноз на 2020 год был повышен с $22 млрд до $25 млрд, на 2021 год — с $13 млрд до $20 млрд.

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