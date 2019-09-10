Москва, , 16:42 — REGNUM Объяснения Минтруда РФ о том, что в РФ количество официально зарегистрированных безработных растет из-за увеличения пособия по безработице, не выдерживают критики, считает депутат Госдумы РФ Олег Шеин («Справедливая Россия»). Об этом он заявил 10 сентября корреспонденту ИА REGNUM.

«Объяснения Минтруда фальшивые, потому что хотя пособие по безработице вдвое увеличено, но при этом вдвое сокращено время его получения, — сказал Шеин. — Если раньше люди получали пособие по безработице в течение года, то теперь уже не год, а шесть месяцев. Так что этот фактор имеет абсолютно ничтожное значение».

Подлинная причина роста безработицы, по словам Шеина, состоит в том, что в стране начинают сказываться последствия повышения пенсионного возраста и выброса на рынок труда дополнительной рабочей силы, которая на этом рынке труда не нужна в принципе. Это также совпадает с волной очередных технологических изменений, когда большое количество рабочих мест просто ликвидируется в силу технического процесса. Как отметил Шеин, как полагают многие эксперты, в РФ уже сегодня есть миллионы рабочих мест, которые при ничтожных технологических изменениях будут ликвидированы в крайне сжатые сроки.

Напомним, как сообщило ИА REGNUM, по данным Минтруда РФ, число зарегистрированных безработных в России в первом полугодии 2019 года выросло на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты министерства связывают это с ростом пособий по безработице.

Читайте ранее в этом сюжете: Минтруд зафиксировал снижение средней продолжительности безработицы