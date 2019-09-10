Таганрог, Ростовская область, , 16:36 — REGNUM Турцию заинтересовали самолёты-амфибии Бе-200, предназначенные для тушения лесных пожаров. Возможность покупки Анкарой спецбортов обсуждалась на площадке Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 10 сентября.

«У меня была возможность лично управлять самолетом. Он очень быстро маневрирует, одновременно похож на современный технологичный автомобиль — настолько легко им можно управлять. Также он достаточно резко может двигаться, как и военные самолеты. Считаю, что данный самолет очень подходит для нашей страны именно в той сфере, в которой мы хотим его использовать», — отметил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.

Стоит отметить, что по итогам 2018 года внешнеторговый оборот Ростовской области с Турцией превысил 1 млрд 350 млн долларов США. Донской регион экспортирует в основном продовольственные товары, сырьё для их производства и машиностроительную продукцию.