Новороссийск, Краснодарский край, , 16:24 — REGNUM Новороссийский судоремонтный завод завершил доковые работы по ремонту двух судов — плавучего дока г/п 500−600 т. «Берестечко» и противопожарного аварийно-спасательного судна «Нептун».

Как уточняет «Коммерсант-Кубань», специалисты завода провели работы по заявкам заказчиков — были сделаны ремонт наружной обшивки, ремонт донно-забортной арматуры, ремонт путевой арматуры и полная очистка и окраска подводной и надводной части корпуса.

АО «Новороссийский судоремонтный завод» входит в группу компаний ПАО «Новороссийский морской торговый порт», оказывает широкий спектр судоремонтных услуг и является одним из крупных портовых операторов на Черноморском побережье России.