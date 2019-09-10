Киев, , 16:08 — REGNUM Министерство энергетики США направило на Украину экспертную делегацию, которая будет помогать властям страны пройти наступающий отопительный сезон

Об этом сегодня, 10 сентября, сообщает пресс-служба посольства США на Украине, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отмечается, что такое решение принято в знак приверженности энергетической безопасности Украины и по просьбе администрации президента Зеленского. О направлении этой миссии договорились представители офиса президента Украины во время встречи с американским министром энергетики в Польше 31 августа.

«Минэнергетики США направляет в Украину экспертную делегацию, которая поможет в разработке зимнего плана действий для решения критических потребностей во время зимнего сезона 2019−2020», — говорится в сообщении.

В частности, отмечает посольство, американская команда будет способствовать обеспечению администрации Зеленского и власти Украины некими «необходимыми ресурсами» — «для того, чтобы Украина больше не была уязвимой к угрозам от перебоев в энергоснабжении со стороны России».

Делегация будет сотрудничать с украинскими экспертами для оценки взаимозависимости в производстве, передаче и распределении энергии во всех секторах, а также создаст основу для совершенствования скоординированного реагирования на дефицит энергии, подчеркивает посольство.

ИА REGNUM отмечает, что такая практика имела место и ранее — в частности, в США направляли группу экспертов по энергетике помогать властям Украины, когда киевское правительство возглавлял Арсений Яценюк.

31 августа в Варшаве Украина, США и Польша подписали меморандум о поставках на Украину американского сжиженного газа. Ориентировочно такие поставки должны начаться до конца 2019 года.

Главной особенностью наступающего осенне-зимнего сезона является завершение действия транзитного контракта Украины и России с 1 января 2020 г. В Киеве заявляют, что технически готовы использовать ГТС Украины без российского топлива.