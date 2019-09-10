р-н Целинный, , 16:03 — REGNUM В Целинном районе Курганской области несмотря на выделенные из региональной казны в мае 2019 года деньги, местные власти не исполнили поручения главы Зауралья по благоустройству. В этом убедился первый заместитель директора департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Андрей Борисов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Раскопки щебня на дорогах Пресс-служба главы Курганской области

На наведение порядка в парке культуры и отдыха «Победа» в Целинном были выделены 1,1 млн рублей. Проверка показала заросшую территорию, костровища и мусор. Удручающе выглядят и сельские улицы — грязь по щиколотку, везде мусор.

Сквер по улице Бухарова в том же Целинном должны были благоустроить за 544 тыс. рублей. И здесь — мусор и разросшиеся кусты.

Деньги на ремонт дорог села освоены частично. На отрезок дороги в переулке Почтовом были затрачены 200 тыс. рублей на щебёночное покрытие.

Местами щебень виден Пресс-служба главы Курганской области

Но щебень едва виден, автомобили продолжают вязнуть в грязи. Аналогичная ситуация с дорогой на улице Школьной, которую тоже «посыпали» щебнем за 340 тыс. рублей.

«Для поддержания порядка достаточно просто провести субботники — выкосить траву, обрезать деревья, убрать кусты и мусор. Состояние дорог, ремонты на которых завершились в августе этого года, не удовлетворительное», — резюмировал Андрей Борисов.

Что касается готовности к учебному году, в сёлах Косолапово и Дулино Целинного района к ремонтам школ ещё не приступали несмотря на отведённые 3,5 млн рублей.