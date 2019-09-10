Новосибирск, , 15:58 — REGNUM Особое внимание на международном форуме «Технопром-2019», который пройдёт в Новосибирске с 18 по 20 сентября, будет уделено обсуждению роли и места в мировом пространстве и в развитии России НОЦ, математических центров, центров генетических технологий, а также синергии институтов технологического развития, цифровой трансформации социально-экономических систем, технологий управления. Об этом на пресс-конференции в Москве сегодня, 10 сентября, рассказал губернатор сибирского региона Андрей Травников.

Кроме того, на площадке «Технопрома» пройдет очередное заседание рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Образование и наука». Программа завершится пленарной сессией «Таланты и возможности» с участием министра науки и высшего образования РФ Михаила Котюкова.

Главный результат форума «Технопром», по словам главы Новосибирской области, — появление проектов реальной экономики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на VII международном форуме технологического развития «Технопром-2019» предприятия Новосибирской области представят проекты для включения в программу реиндустриализации экономики региона.

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