Москва, , 15:57 — REGNUM Снижение ставки ЦБ РФ с 7,25% до 7% должно было оказать отрицательное давление на рубль, но подобный сценарий не произошел, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«Дело в том, что текущее снижение базовой процентной ставки уже было отыграно рынком, ввиду ожидаемого события, но вот относительно дальнейшего снижения ставок со стороны ЦБ РФ намеков не было.

Именно по этой причине рубль начал укрепляться против доллара и евро. С другой стороны, стабилизация нефтяного рынка на фоне заявлений стран ОПЕК о дальнейшем пересмотре квот по сокращению добычи позволило нефтяным котировкам вырасти.

В целом на рубль действуют основополагающие факторы, связанные с ограничительными санкциями Запада и ценами на нефть.

Эти две базовые причины формируют курс национальной валюты и ввиду того, что угроза санкций снижена, поскольку США заняты проблемой торговых войн, а нефть в долгосрочной перспективе может быть стабилизирована в районе $65 за баррель.

В этой связи можно ожидать дальнейшее укрепление рубля относительно иностранных валют. Пара доллар/рубль продолжит укрепляться до 65,25 руб. за доллар. А пара евро/доллар укрепится до 72 руб. за евро», — считает эксперт.

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