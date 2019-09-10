Улан-Удэ, , 15:55 — REGNUM В Бурятии намерены с 1 января 2020 года увеличить стоимость патента на иностранную рабочую силу. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента, такое решение приняли депутаты на сессии 9 сентября.

Как отметил замминистра экономики Бурятии Владимир Смолин, представивший законопроект, целью поправок является обеспечение принципа приоритетности трудоустройства местного населения. По его словам, повышение МРОТ привело к росту налоговой нагрузки на российских граждан.

«Увеличив стоимость патента, мы хотим уравновесить налоговую нагрузку», — пояснил чиновник.

Кроме того, это позволит нарастить доходную базу республиканского бюджета. По данным МВД, число патентов, выдаваемых иностранным гражданам в республике ежегодно увеличивается. Если в 2016 году было выдано 1803 патента, в 2017 году — 2320, в 2018 году — уже 2852.

По расчётам минэкономики Бурятии, стоимость патента с 1 января 2020 года составит 6060 рублей. По словам замминистра, это позволит дополнительно получить в бюджет республики около 30 млн. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, за патенты на иностранную рабочую силу в бюджет Кузбасса поступило более 100 млн рублей.

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