Воронеж, , 15:54 — REGNUM Стоимость строительства канатной дороги в Воронеже, по предварительным данным, может обойтись в 350 млн рублей. Об этом заявил глава Воронежа Вадим Кстенин 10 сентября пресс-конференции, посвященной открытому всероссийскому архитектурно-градостроительному конкурсу на разработку концепции развития Петровской набережной. По мнению Кстенина, канатная дорога может стать окупаемым видом транспорта.

«Если она будет, то, несомненно, станет привлекательным туристическим объектом и улучшит транспортную связь набережной с центром города», — цитируют мэра « Вести Воронеж ».

Вопрос проработки проекта канатной дороги обсуждался в июне 2019 года в ходе совещания, посвященного развитию Петровской набережной. Согласно предлагаемому маршруту, канатная дорога соединит Советскую площадь, Адмиралтейскую площадь, парк «Алые паруса». Реализовать проект предлагается за счет инвесторов.