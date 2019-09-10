Ульяновск, , 15:49 — REGNUM В Ульяновске, которая является родиной Ленина и в 2020 году отмечается 150-летие со дня его рождения, будут за федеральный счёт проведены работы по сохранению здания, сооруженного в честь 100-летия вождя большевиков. Соответствующее извещение опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком является областное государственное казённое учреждение «Ульяновскоблстройзаказчик». Работы будут проводиться на объекте культуры федерального значения «Здание Мемориального центра, сооруженного в честь 100-летия со дня рождения Ленина Владимира Ильича», который находится в Ульяновске на площади Ленина, 1. Работы подразумевают приспособление мемориального центра «для современного использования (под малый зал для камеральной и органной музыки) части здания».

Начальная цена контракта определена в размере 145 239 240 рублей. Данные средства предусмотрены в федеральном бюджете. Работы планируется завершить при подписании контракта к 20 декабря 2019 года.

Планируемый срок исполнения работ и окончания контракта — декабрь 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Государственная дума в 2019 году поддержала предоставление Ульяновской области 2,1 млрд рублей на капитальный ремонт Ленинского мемориала, который представляет собой комплекс зданий и сооружений, созданный в честь 100-летия со дня рождения Владимира Ленина. Он был построен в 1970 году, с тех пор капитальный ремонт не проводился. Кроме того, в регионе к 150-летию со дня рождения Ленина, которое будет отмечаться в 2020 году, отремонтируют советские архитектурные памятники и городские объекты.

Напомним, Ульяновск (ранее Симбирск) является родиной Владимира Ленина (Ульянова).

Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновске реконструируют здание гимназии, где учился Ленин