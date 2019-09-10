Волгоград, , 15:46 — REGNUM В Волгоградскую область не пропустили партию овец из Республики Казахстан. Сотрудники регионального Россельхознадзора нашли в документах перевозчика нарушения. 60 голов мелкого рогатого скота отправили обратно, сообщили 10 сентября в пресс-службе областного ведомства по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Животных пытались перевезти через автомобильный пункт пропуска «Вишневка» в Палласовском районе 6 сентября 2019 года. Инспекторы Россельхознадзора выявили нарушение сроков диагностических исследований при проведении профилактических мероприятий с животными. Эксперты составили акт возврата и акт о нарушении Единых ветеринарно-санитарных требований при перевозках.

Перевозчику овец разъяснили правила провоза животных, всю партию овец вернули в Казахстан.