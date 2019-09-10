Сызрань, Самарская область, , 15:39 — REGNUM Малые гидроэлектростанции в составе Белопорожской ГЭС (Карелия) получили последние механизмы, выпущенные на чешском предприятии АО «Тяжмаш», сообщает 10 сентября пресс-служба компании.

«Финальная партия оборудования, доставленная на объект в течение августа, включила в себя четыре рабочих колеса гидротурбин», — говорится в сообщении.

Каждое колесо имеет диаметр 3,6 метра, поэтому доставка оборудования на объект выполнялась на негабаритных тралах. Напомним, производство выполнялось в рамках контракта, заключенного между компаниями «Тяжмаш» и «Норд Гидро».

Белопорожские МГЭС-1 и МГЭС-2 — строящиеся в Карелии электростанции мощностью по 25 МВт каждая. Сейчас на объекте перекрыто русло реки Кеми, на обоих берегах возведены два бетонных корпуса малых гидроэлектростанций и полным ходом ведется монтаж турбин. В соответствии с планами, новые станции начнут вырабатывать электроэнергию уже к концу 2019 года.

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