Киев, , 15:45 — REGNUM С января по июль 2019 года импорт картофеля на Украину вырос в 3,9 раз, заявили 6 сентября в пресс-службе «Украинского клуба аграрного бизнеса».

«Рекордно вырос импорт в Украину картофеля — почти в 4 раза по сравнению с прошлым годом. По результатам января-июля 2019 импорт картофеля составил 21,9 тыс. тонн, против 5,6 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года», — сказано в сообщении.

Импорт других видов свежих и охлаждённых овощей за тот же период вырос в 1,5 раза до 16,9 тыс. тонн.

В пресс-службе отметили, что рост импорта овощей вызван плохими погодными условиями прошлого года, повлекшими снижение урожая овощей. В этом году урожай должен быть выше, поэтому следует ожидать сокращения импорта овощей, отметили в «Украинском клубе аграрного бизнеса».

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на начало сентября 2019 года украинские экспортёры продали за рубеж 10 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 47% больше, чем в сентябре 2018 года.

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