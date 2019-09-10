Бишкек, , 15:27 — REGNUM Объем денежных переводов в Киргизию из-за рубежа по итогам января — июля 2019 года составил $1,351 млрд, что на 13% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 10 сентября сообщает издание 24. kg со ссылкой на данные Национального банка республики.

По данным финансового регулятора, в июле 2019 года мигранты перевели на родину $224,7 млн, что на 17% больше, чем в июне. Отмечается, что из России перечислено $1,324 млрд или 98% от общего объема переводов.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года в Киргизию было перечислено $2,685 млрд. За рубеж из республики перечислили $542 млн. Таким образом, чистый приток составил $2,143 млрд.

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