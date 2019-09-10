Сеул, , 15:27 — REGNUM Южнокорейская компания SK Energy стала первой отечественной компанией обрабатывающей промышленности, планирующей выпустить зеленые облигации. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, зеленые облигации будут выпущены 26 сентября на общую сумму 300 млрд вон (~$251,8 млн).

Известно, что компания рассматривает возможность увеличить выпуск облигаций до 500 млрд вон (~$419,7 млн).

Зеленые облигации — долговой инструмент с фиксированным доходом, привлеченные средства которых предназначены для проектов, направленных на улучшение окружающей среды и экологии.

Представители компании сообщили, что планируют инвестировать средства в строительство завода по производству масел с пониженным содержанием серы.