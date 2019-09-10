Дамаск, , 15:29 — REGNUM Сирийский фунт достиг рекордно низкого уровня по отношению к доллару, вызвав рост цен в «раздираемой войной» стране. Об этом 10 сентября сообщает агентство Associated Press.

Фунт торговался по курсу 660 за $1 после достижения 690 фунтов за $1 на черном рынке на прошлой неделе, что стало абсолютным максимумом.

Обвал сирийского фунта связывают с ужесточением западных санкций, спекуляциями, падением денежных переводов от сирийцев, проживающих за рубежом, а также с тем, что многие приобретают доллары с целью сохранить свои сбережения.

Когда в марте 2011 года начался кризис в Сирии, доллар оценивался в 47 сирийских фунтов.

Обвал фунта может повергнуть в нищету многих сирийцев, так как цены на продовольствие и другие товары растут. Восемь из 10 сирийцев живут за чертой бедности, зарабатывая менее $100 в месяц, согласно данным ООН.