Чита, , 15:21 — REGNUM После исключительной победы на губернаторских выборах врио губернатора Забайкальского края Александра Осипова стало известно, что новый глава распорядился с 1 сентября 2019 года почти в два раза (с 24 до 45 рублей) увеличить норматив расходов на бесплатное питание детей из малоимущих семей в школах. Эти данные корреспонденту ИА REGNUM подтвердили источники в забайкальском правительстве.

Там же отметили, что сумма на бесплатное питание школьникам из малоимущих семей увеличивается уже второй раз за 2019 год. Впервые норматив повысили весной и пообещали при малейшей возможности краевой казны увеличить эту скромную сумму.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на губернаторских выборах 8 сентября 2018 года врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов заполучал почти 90% голосов избирателей. Отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM о «секрете» получения такого высокого результата, глава ответил:

«Мы работали на нужды людей. Сейчас мы будем работать над выполнением всех тех планов, что сформировали вместе с забайкальцами из каждого района края. Благодаря вхождению в Дальневосточный федеральный округ мы получили дополнительно 10 миллиардов рублей».

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