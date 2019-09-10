Екатеринбург, , 15:20 — REGNUM В 2020 году на реализацию национальных проектов в Свердловской области будет направлено 15,3 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Об этом было заявлено на первом заседании согласительной комиссии по формированию бюджета Свердловской области на следующий год. Помимо реализации нацпроектов, основным приоритетом при формировании региональной казны на 2020 год станет выполнение социальных обязательств.

Отметим, что при формировании бюджетов Свердловской области и муниципальных образований региона будут учитываться законодательные изменения, вступающие в силу с начала следующего года.