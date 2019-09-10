Тбилиси, , 15:10 — REGNUM В агентстве конкуренции Грузии планируют создать специальный департамент, который займется защитой предприятий от иностранного демпинга, передает «Первый канал грузинского телевидения».

Отмечается, что правительство Грузии внесло в парламент страны законопроект «Об антидемпинговых мероприятиях в торговле». Проект направлен на защиту местных предприятий от демпингового импорта.

Новую структуру планируется создать до 2020 года. Сотрудники нового отдела займутся анализом объемов депингового импорта и его влиянием на внутренний рынок.

Напомним, правительство Грузии поддержало антидемпинговое законодательство в начале июля 2019 года. Проект документа был подготовлен министерством экономики и устойчивого развития на основе международной практики и норм ВТО.

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