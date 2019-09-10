Гронинген, Нидерланды, , 15:02 — REGNUM Министр экономики и политики в области климата климата Нидерландов Эрик Уибс сообщил в своем письме голландским законодателям о вероятном завершении бурения на газовом месторождении в провинции Гронинген. Об этом 10 сентября передает агентство Associated Press.

Голландское правительство планирует прекратить добычу газа из обширного подземного месторождения на севере страны к середине 2022 года после десятилетий его эксплуатации.

Правительство вынуждено принять решение о прекращении добычи газа, так как многолетняя эксплуатация месторождения вызвало серию землетрясений, которые значительно повредили тысячи домов в регионе за последние годы. В прошлом году правительство заявляло, что планирует полностью прекратить бурение к 2030 году.

Планируется, что добыча будет сокращена до 11,8 млрд кубометров в следующем 2020 году, в результате чего казна недополучит 400 млн евро.