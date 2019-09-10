Псков, , 14:54 — REGNUM Псковская область получит более 70 тыс. евро на предотвращение лесных пожаров по программе приграничного сотрудничества «Россия — Эстония». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, средства пойдут на финансирование мероприятий на территории Псковского района, в пограничной зоне с Эстонией.

Предполагается реконструкция 22 пожарных водоёмов в шести волостях (Завеличенской, Писковической, Середкинской, Торошинской, Тямшанской и Ядровской), а также модернизация мобильной системы оповещения. Кроме того, планируется приобрести экипировку и оборудование для пожарных дружин, мотопомпы для Талабских (Залитских) островов.

Проект также предусматривает проведение круглых столов для сотрудников местных администраций и специальных государственных служб в пожароопасный период, а также создание местных добровольных пожарных дружин, для которых будут проведены тренировки и совместные учения ‑ и в Эстонии, и в Псковской области, на территории Талабских островов.