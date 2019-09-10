Аксайский район, Ростовская область, , 14:54 — REGNUM В станице Грушевской Аксайского района (Ростовская область) открылся новый складской комплекс FM Logistic Восток стоимостью 2,5 млрд рублей. Общая площадь объекта составляет 36 тыс. квадратных метров, сообщили ИА REGNUM в управлении информационной политики региона 10 сентября.

Закладка первого камня в основание будущего комплекса продовольственных и промышленных товаров состоялась 29 мая 2018 года. Инвестиционный проект был включён в список приоритетных.

«Развитие логистической инфраструктуры способствует развитию и интернет-торговли и является зоной притяжения крупных компаний торговых, в том числе международных, которые всю свою логистику развивают из нашего региона. Поэтому можно точно сказать, что развитие таких комплексов имеет важное значение для развития не только Ростовской области, но и всего юга России», — отметила директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова.

Преимущество нового комплекса в том, что расположен он неподалёку от международного аэропорта «Платов», что должно облегчить выход на крупные международные рынки. Кроме того, ввод объекта позволит трудоустроить более 200 человек.