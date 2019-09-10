Ташкент, , 14:51 — REGNUM Южнокорейская компания Samsung Electronics планирует начать сборку холодильников на территории Ташкентского технопарка, сообщает агентство «УзА».

В Ташкенте был подписан договор между корейской компанией и ассоциацией «Узэлтехсаноат». Стоимость проекта оценивается в $62 млн. Планируется, что первая продукция поступит на реализацию в 2020 году. Мощность производства составит 300 тыс. холодильников в год, в том числе 100 тыс. — планируется отправить на экспорт.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа президенты Узбекистана и Таджикистана Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон посетили завод бытовой техники Artel. В рамках визита стороны договорились увеличить поставки продукции завода на территорию Таджикистана.

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