Уфа, , 14:57 — REGNUM Строительство поликлиники на 320 посещений в смену началось в Уфе. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба городской администрации.

Трехэтажное здание площадью порядка 5 тыс кв. метров расположится в микрорайоне Нагаево рядом с улицами Медовая, Мстислава Кулаева, Рощинская и Заповедная.

По словам начальника отдела капитального строительства администрации Октябрьского района Уфы Рустема Хабибрахманова, в данный момент идет работа по забивке свай, которая будет длиться порядка двух недель.

По сообщению пресс-службы, строительная организация уже установила ограждения и завозит материалы и спецтехнику.

Напомним, что генеральным подрядчиком этого объекта является ООО «Башгражданстрой».