Бангкок, , 14:49 — REGNUM В столице Таиланда Бангкоке прошло 18-е совещание КНР-АСЕАН по формуле 10+1, в формате министров экономики и торговли, сообщает 10 сентября Синьхуа. По итогам совещания было обнародовано совместное заявление.

Главным итогом таиландского форума китайские СМИ называют подтверждение намерений участников АСЕАН укреплять торгово-экономические связи с КНР и сопряжение стратегий их развития, изложенных в Генеральном плане по взаимосвязи АСЕАН, с инициативой «Пояса и пути».

Из принятого документа следует, что Китай и дальше останется крупнейшим торговым партнером АСЕАН. По обнародованным на форуме данным, объём товарооборота в 2019 году достиг почти 280 млрд долларов, что составляет более 17% общей внешней торговли стран объединения. По китайским данным товарооборот между сторонами уже превысил китайско-американский, а прямые инвестиции Китая в АСЕАН превысили 10 млрд долларов.

Особое внимание участники АСЕАН традиционно уделили вкладу КНР в расширение уровня взаимной экономической интеграции, в первую очередь в сферах инфраструктуры и транспорта, а также финансов.