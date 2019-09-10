Москва, , 14:47 — REGNUM Потенциал развития Сибири больше, чем у Дальнего Востока и у ряда центральных регионов, заявил главный экономист государственной корпорации развития «ВЭБ. РФ» кандидат экономических наук Андрей Клепач на заседании президиума РАН в Москве. Об этом 10 сентября сообщает издание «Наука в Сибири».

«Сибирь может стать новым центром роста, но для этого должна быть создана программа экономического развития, которая предполагает позитивную демографическую динамику, включает необходимость перехода от добычи сырья к его эффективной переработке, а также скоростную инфраструктуру, новые правила и управленческие подходы», — сказал Клепач.

Отмечается, что в ходе заседания учёные обсудили работы, выполненные в ответ на поручение президента России Владимира Путина разработать предложения по научному развитию Ангаро-Енисейского макрорегиона. Этим вопросом активно занималось Сибирское отделение РАН.

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Выступивший на встрече председатель СО РАН академик Валентин Пармон также отметил, что сейчас есть реальные возможности для опережающего роста экономики Сибири в разных отраслях промышленности, в наукоемких и инновационных производствах в сферах нефтедобычи и нефтехимии, строительства, агро‑ и горнопромышленности, машиностроения.

Он добавил, что в сегодня необходимо продвигаться к развитию международных научных центров как структурных единиц Академии наук, а также предложил восстановить программу «Сибирь» как программу РАН и СО РАН. Пармон напомнил, что в Сибирском отделении РАН был подготовлен план комплексного развития СО РАН, где особое значение играют те технологические направления, для применения которых есть внутренний сибирский спрос и заделы в научных центрах.