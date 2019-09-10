Нальчик, , 14:46 — REGNUM В поселке Терскол на курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии будет создана еще одна горнолыжная трасса. По уровню сложности она будет «красной», ее протяженность составит более 1514 метров. Строительство трассы одобрено в Главгосэкспертизе РФ, сообщили ИА REGNUM 10 сентября в ведомстве.

Трасса будет проходить на высоте более 3800 метров. Для защиты ее от лавин будут установлены снегоудерживающие барьеры. Финансировать проект будет АО «Курорты Северного Кавказа».

Напомним, к 2022 году на всесезонном туристско-рекреационном комплексе «Эльбрус» будет создано всего девять трасс общей протяженностью 8260 м, а также три канатные дороги. Проект развития новой горнолыжной инфраструктуры оценивается заказчиком работ — АО «Курорты Северного Кавказа» — в сумму 5,7 млрд рублей. Новые трассы расположатся на уровне от трех до четырех тысяч метров над уровнем моря.

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