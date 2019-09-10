Москва, , 14:45 — REGNUM Повышение утилизационного сбора на автомобили вводится по нескольким причинам, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт в сфере инновационной логистики, руководитель консалтинговой группы «Логистика. Бизнес. Решения» Вячеслав Белобжецкий.

«Во-первых, это нужно для того, чтобы компенсировать потери бюджета и для снижения пошлин в соответствии с обязательствами России по вступлению в ВТО.

До 1 сентября 2019 года пошлина на ввоз новых автомобилей была 17% от таможенной стоимости, а на подержанные 22%, а с 1 сентября она установлена на уровне 15% и 17% соответственно.

Повышение утилизационного сбора должно добрать в бюджет недостающие средства. Соответственно, выгоден он будет в первую очередь для бюджета страны.

Вторая причина — это протекционистские меры для местного производителя и для тех, кто готов локализовать производство в РФ. В то же время, мне кажется, что эта инициатива спорная, потому что повышение утилизационного сбора, скорее всего, не достигнет всех заявленных целей.

Утилизационный сбор обязателен для всех ‑ и для отечественных производителей, и для импортных. Соответственно, его повышение скажется на цене всех автомобилей.

В условиях того что утильсбор не единый, а привязан к мощности, больше всего пострадают те, кто покупает мощные автомобили, они, обычно дороже. Это может сказаться и на спросе, вызвав его снижение в этом сегменте.

Сильнее сбор повлияет на импортные автомобили, ввозимые из-за рубежа, потому что они, в основном, мощнее, чем отечественные и импортные с локализованным производством», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России уже с 1 января 2020 года могут повысить ставки утилизационного сбора на автомобили. С таким предложением выступил Минпромторг РФ.

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