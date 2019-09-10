Сеул, , 14:40 — REGNUM Премьер-министр и министр финансов Южной Кореи Хон Нам Ки сделал финансовый вклад в инвестиционный фонд «Непобедимая Корея». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей NH Investment & Securities.

По их словам, дипломат внес в фонд 10 млн вон (~$8400).

Известно, что о своем вкладе премьер министр сообщил в социальной сети Facebook.

Ранее, 26 и 30 августа свой вклад инвестиционный фонд внесли президент страны Мун Чжэ Ин и министр иностранных дел Кан Гён Хва.

По состоянию на 10 сентября общая сумма средств, внесенная в фонд, превысила отметку в 60 млрд вон (~$50,37 млн).

Фонд «Непобедимая Корея» — фонд, созданный для поддержки отечественных компаний, работающих в сфере сырья, запчастей и оборудования, а также направленный на преодоление трудностей, вызванных экспортными ограничениями Японии.