Рим, , 14:35 — REGNUM Новый министр иностранных дел Италии, лидер одной из двух правящих партий — «Движения 5 звезд» Луиджи Ди Майо намерен перевести под контроль МИД внешнюю торговлю страны, передает Il Fatto Quotidiano во вторник, 10 сентября.

Правительство страны, по информации издания, может рассмотреть вопрос уже на текущей неделе, 9−13 сентября. При этом как профсоюзы, так и руководители предприятий-экспортеров намерены выступить против такой инициативы.

По мысли Ди Майо, перевод внешней торговли под контроль МИД позволил бы эффективнее защищать интересы национальных производителей и бренда «made in Italy».

Стоит отметить, что в составе прошлого правительства Италии (с «Лигой» Маттео Сальвини) Ди Майо занимал пост вице-премьера по экономическим вопросам.