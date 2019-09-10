Москва, , 14:38 — REGNUM Объем продаж новых легковых автомобилей и машин сегмента LCV (легкие коммерческие автомобили) в 2019 году в России будет меньше, чем в 2018 году. Об этом заявил президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис в интервью телеканалу «Россия-24».

По словам топ-менеджера, после прекращения государственной поддержки авторынок в России начал снижаться.

«Что мы видим на весь 2019 год — рынок, скорее всего, будет несколько ниже, чем он был в 2018 году», — сообщил Каракатзанис.

Он добавил, что ситуация на автомобильном рынке в 2020 году будет зависеть от мер господдержки.

Напомним, в сентябре 2019 года АвтоВАЗ перешёл на шестидневку. На предприятии введены дополнительные смены в выходные дни на линии Lada Granta. Данное решение было согласовано с профсоюзным комитетом АвтоВАЗа.

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