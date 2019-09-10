Милан, Италия, , 14:30 — REGNUM Рейтинговое агентство Moody’s во вторник, 10 сентября, подтвердило актуальный рейтинг Италии (Baa3) со «стабильным» прогнозом.

Одним из основных вызовов для итальянской экономики является «волатильность» ее политики, но в последнее время формальный глава государства президент Серджо Маттарелла обеспечивает «стабильность» политики, отметили в Moody’s.

«Стабилизация» со стороны Маттареллы проявилась, по-видимому, в его решении не объявлять досрочные выборы (которые вероятнее всего выиграли бы правоцентристы во главе с Маттео Сальвини) во время правительственного кризиса, а дать возможность либералам и популистам сформировать лояльное Брюсселю правительство в действующем составе парламента.

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