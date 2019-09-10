Киев, , 14:27 — REGNUM Экспертную группу для разработки «зимнего плана действий» направило Министерство энергетики США на Украину, сообщила 10 сентября пресс-служба американского посольства в Киеве на своей странице в Facebook.

В заявлении говорится, что комиссия поможет администрации украинского президента Владимира Зеленского в оценке «взаимозависимости в производстве, передаче и распределении энергии во всех секторах, а также создаст основу для совершенствования скоординированного реагирования на дефицит энергии». Сообщается, что данные меры для зимнего периода 2019−2020 гг. будут приняты на тот случай, если со стороны России начнутся перебои с энергоснабжением.

Напомним, что с 2015 года Киев перестал покупать газ у России, назвав условия поставки неприемлемыми. Вместо этого, Украина начала закупки более дорогого топлива из Европы. В конце 2019 года истекает контракт на транзит газа через украинскую территорию.

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