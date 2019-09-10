Киев, , 14:20 — REGNUM На Украине эксперты обсуждают планы нового правительства страны создать отдельное агентство, которое будет заниматься государственным долгом, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 10 сентября.

Напомним, что о такой инициативе ранее сообщил министр Кабминета министров Дмитрий Дубилет. Чиновник объяснил, что это в принципе «правильная европейская политика».

«Есть министерства, которые занимаются формированием политики, и хорошей практикой считается, когда реализацию политики выделяют в отдельный государственный орган. Вопрос государственного долга Украины таким образом будет деполитизирован», — уточнил Дубилет.

Позже реальность этих планов подтвердила и министр финансов Оксана Маркарова. По ее мнению, отдельное агентство позволит «более эффективно управлять бюджетными средствами и реализовывать долгосрочные цели в сфере управления государственным долгом».

Экономист Александр Гончаров, комментируя эту инициативу правительства, предлагает «господам в минфине» опомниться.

«Ваша затея непременно закончится для экономики страны и, в частности, для украинского долгового рынка очень плохо. Неужели не показателен для вас пример с Нацкомиссией, осуществляющей регулирование рынков финансовых услуг, функции которой теперь Рада будет передавать в соответствии с законопроектом о так называемом «сплите»», — отмечает эксперт.

По мнению Гончарова, «кто-то» сейчас настойчиво хочет навязать Украине турбулентность, предлагая Кабмину и Верховной раде создать Госагентство по управлению государственным долгом в подчинении Минфина.

«Ребята в Минфине, а вы не заигрались?! Вы и так есть тот монстр, благодаря которому все доходы будущих периодов мы уже потребили, а также проели благополучие двух последующих поколений. Или еще мало взяли на карман от размещения ОВГЗ?», — задается вопросом экономист.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 июля 2019 года (последняя доступная на сегодня статистика) составил около 82,4 млрд долларов, причем за июль он вырос на 2 млрд долларов.