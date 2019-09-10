Бишкек, , 14:07 — REGNUM Министерство внутренних дел подготовило и вынесло на общественное обсуждение законопроект об ужесточении штрафных санкций за использование автомобилистами подложных госномеров, пишет «Азаттык».

Милицейское ведомство планирует ужесточить наказание за такое правонарушение, увеличив штраф: для физических лиц — с 10 тысяч до 20 тысяч сомов (с 9,4 тысячи до 18,8 тысячи рублей), а для юридических — с 28 тысяч до 30 тысяч сомов (с 26,3 тысячи до 28,2 тысячи рублей).

Для этого руководство МВД предлагает исключить соответствующую статью из Кодекса о нарушениях, и включить ее уже в Кодекс о проступках, который предусматривает более серьезные наказания — не только штрафы, но и уголовную ответственность.

Также в министерстве отмечают, что после запуска «Безопасного города» — автоматизированной системы фото‑ и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, автовладельцы все чаще стали использовать подложные автомобильные номера, чтобы не платить штрафы.

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