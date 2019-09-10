Сеул, , 14:06 — REGNUM Южнокорейская компания по производству полупроводниковых пластин SK Siltron приобретет подразделение по производству карбидо-кремниевых пластин американской компании DuPont. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Известно, что стоимость приобретения составит 530 млрд вон (~$450 млн).

По их словам, данное приобретение позволит ускорить выход компании на местный рынок, повысить конкурентоспособность и увеличить производственные мощности.

Предполагается, что дочерняя компания SK Group SK Siltron и DuPont завершат процесс приобретение к концу года после получения лицензий.