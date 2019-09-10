Бишкек, , 13:57 — REGNUM Согласно прогнозам аналитиков министерства финансов, в 2020 году расходы республиканского бюджета Киргизии без учета финансовых активов должны будут сложиться на уровне 173 млрд 825,2 млн сомов (163 млрд 170 млн рублей), пишет «Tazabek».

Эта сумма составит 26% от прогнозного объема валового внутреннего продукта страны

Вместе с тем, если учитывать финансовые активы, то данный показатель увеличится уже до 180 млрд 776,6 млн сомов (169 млрд 695 млн рублей).

В 2021 году затратная часть республиканской казны Киргизии без учета финансовых активов должна будет сложиться на уровне 173 млрд 498,4 млн сомов (162 млрд 863 млн рублей), а в 2022 году — уже 174 млрд 967 млн сомов (около 164 млрд 242 млн рублей).

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