Москва, , 13:48 — REGNUM Для слабости рубля больше не осталось значимых причин, заявил корреспонденту заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Второй пакет по делу Скрипалей был принят американскими властями формально, для «галочки», поскольку этого требовали буква закона и конгресс, но в этом пакете нет ни одной реальной финансовой меры воздействия, и на ближайший год этот пакет, очевидно, останется прощальной «лебединой песней» Запада на тему санкций.

Политический диалог России с европейскими лидерами налаживается, в том числе и по вопросу урегулирования в Донбассе, на украинскую сторону европейцы явно начинают давить по пунктам выполнения минских соглашений.

Переговорный процесс между Китаем и США начал тоже налаживаться, и рынки в целом осознают, что твиты Трампа ориентированы больше на американских избирателей, реальное же взаимопонимание между договаривающими сторонами есть и медленно, но продвигается все к большой сделке.

То есть, почти все «минусы», давившие на рубль эмоционально, слабеют, а параллельно финансовая привлекательность рубля растёт, так как даже по мере снижения ставок ЦБ России, доходность ОФЗ в районе 7% годовых выглядит суперпривлекательно. Она сравнима лишь с бумагами другой важной страны БРИКС,

Ожидающееся снижение процентных ставок в США, которое началось уже с 31 июля и наверняка продолжится сначала 18 сентября, а затем 30 октября либо 11 декабря, уже заставляет многих инвесторов на международном валютном рынке ждать ослабления вскоре доллара на 7−10% по отношению к корзине мировых валют.

Доллар, похоже, уже достиг пика своей цены по отношению к ряду валют (австралийский, новозеландский, канадский доллар) и начал к ним снижаться, и лишь вопрос 2−3 месяцев — начало ослабления доллара также к евро, а также к колеблющемуся пока из-за торговых войн юаню, к южноафриканскому рэнду, после чего последует такая же динамика и к корзине из большинства других валют.

Маловероятно, чтобы рубль не присоединился в этих условиях к общему движению, а значит, в течение осени ледует ожидать сперва возвращения доллара в район котировок 62−63 руб./доллар, а впоследствии и сползание доллара не спеша, по принципу «тающего мороженного на блюдечке», плавно — к отметке в 60 рублей.

Дальнейшее будет уже зависеть напрямую от положения доллара на мировом валютном рынке Форекс, а не от состояния экономики или финансовой системы России», — пояснил свою позицию эксперт.

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