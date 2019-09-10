Киев, 10 сентября 2019, 13:50 — REGNUM За восемь месяцев 2019 года количество автомобилей, произведённых на Украине, снизилось на 7% в сравнении с показателями прошлого года, заявили 10 сентября в пресс-службе Ассоциации автопроизводителей Украины.
За это время на Украине на 7,5% снизилось производство легковых автомобилей, на 30% количество коммерческих автомобилей, зато на 3% возросло количество произведённых автобусов.
В пресс-службе отметили, что в августе на Украине произвели 668 автомобилей, что на 42% больше, чем в августе прошлого года.
Как сообщало издание Autoconsulting, самым продаваемым автомобилем за всю историю независимой Украины был признан автомобиль марки Lada. С 1991 года на Украине продали около 1 млн этих автомобилей.
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