Ижевск, , 13:43 — REGNUM В Удмуртии по итогам августа потребительские цены на все товары и услуги не изменились. С начала года инфляция составила 1,7%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Удмуртстата.

По данным ведомства, в августе в республике наблюдается продовольственная дефляция в размере 0,5%, дефляция в группе алкогольных напитков составила 0,2%.

При этом наблюдается рост цен на непродовольственные товары на 0,2% в течение месяца, а также на все виды услуг — на 0,5%.

С начала года максимальный темп роста цен зафиксирован в группе услуг — 4%, рост стоимости бытовых услуг составил 3,1%, непродовольственные товары подорожали на 1,5%, алкогольные напитки — на 1,3%, показатель продовольственной инфляции составил 0,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина говорила, что в начале 2020 года инфляция может замедлиться до 3,5−4%, так как уже сейчас показатель приближается к целевому значению. По её словам, этому способствует тот факт, что увеличение ставки налога на добавленную стоимость с 18% до 20% более не играет роли при расчёте показателя.