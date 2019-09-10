Магнитогорск, Челябинская область, , 13:39 — REGNUM Магнитогорский металлургический комбинат приступил к реконструкции газоотводящего тракта от аглофабрики №3 в рамках реализации крупной экологической программы. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба предприятия.

Стоимость программы составляет 190 млн рублей. Проектом реконструкции предусмотрена замена газохода длиной 220 метров газохода и диаметром 5,4 метра. Вес металлоконструкций составит более 650 тонн. Предполагается, что после реконструкции на предприятии будет обеспечена очистка всех аглогазов от аглофабрики.

Добавим, агломерат является основным сырьем для получения чугуна в доменной печи. Выбросы от такого составляют около 50% от всех выбросов в атмосферу на предприятиях чёрной металлургии. Вместе с тем экологическая политика компании предусматривает существенное сокращение выбросов в атмосферу. К 2025 году на комбинате планируют достигнуть низкого уровня загрязнения атмосферы в Магнитогорске.

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