Москва, , 13:39 — REGNUM Введенные санкции, которые привели к частичному закрытию внешних рынков для государства, стали причиной появления крайне осторожной модели поведения правительства — желанию всегда обладать достаточными средствами для покрытия своих расходов, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев, комментируя снижение госдолга России.

«По сути, главной экономической доктриной последних лет являлась стабильность, а не рост ВВП: за первые шесть месяцев 2019 года ВВП вырос всего на 0,7%. Помимо серьезного контроля за расходами из бюджета негативно на экономику влияют возросшие налоги, которые были призваны помочь государству накапливать средства на «чёрный день».

В итоге большая сумма была выведена из реального сектора: предприятия утратили возможность развиваться и увеличивать зарплаты сотрудникам.

Внешний долг продолжит сокращаться в ближайшем будущем. Мы являемся свидетелями активного вывода капитала из страны, большая из которого используется для выплат по внешним займам.

Ранее организации имели возможность перекредитовываться и продлевать кредитные линии до бесконечности, но теперь долги приходится возвращать.

Вот и получается, что рекордные объемы инвестиций инвесторов в российские долговые активы практически полностью компенсируются выводом средств.

Кроме того, правительство продолжит копить деньги в ФНБ, однако, а таком случае представить себе возможный сценарий развития экономики совершенно невозможно.

Минэкономразвития прогнозирует снижение темпов роста потребительского кредитования: в 2019 году оно должно было увеличить спрос населения на 1,7 трлн рублей, тогда как в 2020 году — всего лишь на 0,4 трлн рублей.

На данный момент кредитование является основным драйвером ВВП. Ожидается замедление внешнего спроса на российские товары на фоне возросших рисков мировой рецессии.

Таким образом, либо правительство начнет использовать накопления для инвестиций в отечественную экономику, либо ВВП так и дальше будет расти минимальными темпами», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, чистый госдолг впервые с 2014 года, когда в отношении России западные страны начали вводить экономические санкции, опустился до отрицательных значений.