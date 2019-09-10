Москва, , 13:41 — REGNUM Основные риски в сегменте ипотечного кредитования в России связаны с высокой долей выдач кредитов с низким первоначальным взносом. Соответствующая информация приведена в специальном отчете на официальном сайте Центрального банка (ЦБ) России.

Центральный банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Существенная доля ипотечных кредитов приводит к повышению рисков и потенциально уязвима к снижению реальных доходов населения, отмечено в докладе Центробанка. При этом в России в 2017 года доля вновь предоставленных ипотечных кредитов с первоначальным взносом менее 20% возросла с 14 до 42,4%.

«В целях обеспечения устойчивого развития ипотечного сегмента Банк России неоднократно повышал коэффициенты риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом от 10 до 20% (коэффициент риска по таким кредитам с 1 января 2019 года составил 200%, с 1 января 2018 года он был повышен с 100 до 150%). На фоне повышения надбавок банки увеличили разницу в ставках по кредитам с небольшим первоначальным взносом и прочими кредитами», — отмечено в документе.

Ссылаясь на данные российских банков, авторы отчёта сообщили, что в январе 2019 года ставки по кредитам с небольшим первоначальным взносом дополнительно были увеличены банками на 0,2−0,5%. Это обстоятельство делает такие кредиты менее привлекательными для заемщиков и способствует уменьшению их доли в выдачах банков.

Кроме того, ряд банков поменял свою кредитную политику, в связи с чем снизилась доля одобренных кредитов с низким первоначальным взносом. В итоге доля выдаваемых кредитов с первоначальным взносом от 10 до 20% снизилась с 42,9% в четвёртом квартале 2018 года до 36,6% во втором квартале 2019 года. В то же время доля кредитов с первоначальным взносом менее 10% составляет всего 1% от выданных ипотечных кредитов в России.

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