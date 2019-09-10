Москва, , 13:37 — REGNUM Во вторник, 10 сентября, стартовал конкурс студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0». Студенты получили доступ к решению практических заданий-кейсов компаний. Они размещены на платформе профстажировки.рф . Эти решения будут выполнены в виде курсовых и дипломных работ. Старт конкурса был объявлен на пресс-конференции в Москве. «Профстажировки 2.0» — совместный проект АНО «Россия — страна возможностей» и Общероссийского народного фронта.

«Сейчас на платформе — 3105 кейсов от 832 работодателей. Каждая задача — возможность для десятков студентов пройти стажировки и практики в ведущих компаниях страны. Мы ожидаем более 30 тысяч участников конкурса и выделили пять основных стимулов для авторов лучших решений: огромный выбор интересных тем для научной работы, приглашение на стажировку в престижную компанию, опытные наставники, предложение о работе после стажировки для самых лучших, возможность увидеть практическое применение своих наработок и поучаствовать в решении стратегических задач страны», — отметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта Алексей Комиссаров.

Он уточнил, что уже сейчас в число партнеров-работодателей входят Минстрой России, «СИБУР Холдинг», «Россети», «Ростелеком», «Аэрофлот», «Росатом», «ВЭБ.РФ», «Группа ГАЗ», «Росгеология», «Магнит» и многие другие ведущие компании.

Лидер по количеству размещенных на платформе кейсов — Ямало-Ненецкий автономный округ, который предложил студентам 432 кейса.

Больше всего задач пришло от предприятий социальной сферы. Работодатели округа хотят привлечь студентов к созданию гибких форм занятости населения, развитию корпоративного волонтерства, разработке туристических маршрутов, популяризации социальных услуг и развитию адаптивной физкультуры.

На втором месте Москва (279 кейсов), а замыкает тройку лидеров Брянская область с 233 кейсами от компаний.

Основной секрет «идеального кейса» — в максимальной практичности задачи. Так считает руководитель проекта «Профстажировки 2.0», член Общественной палаты РФ Илья Семин. По его словам,«важно, чтобы результат можно было измерить, а соответственно и оценить студенческую работу по критерию практической пользы — возможности использовать готовое решение или внедрить отдельные наработки».

Генеральный директор АО «ДОМ.РФ» Александр Плутник рассказал о кейсах компании и особенностях стажерских программ, после чего состоялось подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии по проекту «Профстажировки 2.0» между АНО «Россия — страна возможностей» и АО «ДОМ.РФ».

Подписи под документом поставили Алексей Комиссаров и Александр Плутник.

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