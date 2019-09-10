Рига, , 13:37 — REGNUM Латвийская миграционная служба фиксирует в этом, 2019 году, очередной рекордный наплыв иностранной рабочей силы в страну. За текущий год уже зарегистрировано почти 10 тыс. выданных официальных разрешений на работу. Сколько трудится нелегально, статистика умалчивает. При этом миграционное трудовое законодательство в Латвии более строгое, чем в соседних странах. По данным национального вещателя LTV, причина в привязке зарплаты гастарбайтерам к средней по стране, а это порядка одной тысячи евро. Исключение сделано только для сельского хозяйства. Таким образом, поясняет передача De facto, латвийские предприниматели оказываются менее конкурентоспособными по сравнению с их коллегами в Литве или Эстонии.

Майра Розе. Её слова цитирует портал «Самые большие споры о том, чего хотят работодатели (…) Чтобы у приглашенных иностранцев была не средняя по стране зарплата как обязательный минимум, а средняя по отрасли. Тогда мы могли бы лучше конкурировать также с Литвой, Эстонией, в том числе и Польшей. Мы еще не достигнем их уровня, но все же», — говорит замглавы управления по делам гражданства и миграции Латвии. Её слова цитирует портал lsm.lv

Латвийские предприниматели также жалуются на общие правила трудоустройства гастарбайтеров. Необходимо объявить о вакансии, прождать месяц, и только если после этого подходящий работник не будет найден на местном рынке, то можно его пригласить из третьих стран. Всё это неудобно для сезонных отраслей в сельском хозяйстве.

Другая сторона наплыва иностранной рабочей силы — прямой обман работодателями. De facto описывает рассказы работников на одном из торфяных болот страны. Так, посредники латвийской компании набирали гастарбайтеров в Киргизии. Соискателям обещали платить по 2,20 евро за кубометр торфа, однако на месте оказалось, что платить будут почти в четыре раза меньше — 0,71 евро за кубометр. Обещанная зарплата в 2 тыс. евро превратилась в 500 евро в месяц, а норма одного такого работника — 27 тонн торфа в день. Кто-то, потеряв деньги за перелёт, покидает Латвию, кто-то остаётся работать в полурабских условиях.

Как это соотносится с законом, который обязывает платить минимальную тысячу евро иностранцам, осталось неясным. Руководители предприятия предоставили журналистам документы, которые свидетельствуют, что необходимый минимум соблюдён. Что касается обещаний агентов в третьих странах, то латвийские собственники уверяют, что не несут за них ответственность, поскольку они являются только посредниками.