Пермь, , 13:31 — REGNUM В Перми появится новое кладбище площадью 40 га. Оно займет территорию в лесном массиве на пересечении Восточного обхода и автодороги Пермь — Новые Ляды, сообщает деловое издание «Business Class».

Строительство кладбищенского комплекса «Лесное» запланировано на 2020−2021 годы. Источником финансирования станет муниципальный бюджет.

Деньги выделяются по программе городского благоустройства. В 2019 году в казне заложено 7,4 млн рублей — на проектирование. В 2021 году намерены выделить 52 млн рублей, в 2021 году — 124,6 млн.

Согласно данным из открытых источников, в Перми находится 16 кладбищ. На сегодняшний день открытыми являются пять кладбищ. Семь являются недействующими. Подзахоронения возможны на пяти кладбищах.