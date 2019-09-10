Минск, , 13:29 — REGNUM Белорусские госпредприятия не должны рассчитывать на постоянную помощь государства. Об этом президент страны Александр Лукашенко заявил 10 сентября в ходе приёма доклада председателя Минского областного исполнительного комитета Анатолия Исаченко, передает БелТА.

По словам Лукашенко, невозможно «всё время тащить предприятия на плечах» и постоянно оказывать им правительственную поддержку. Финансовые вливания не должны происходить «без гарантий, беспросветно и до какого-то там 2035 года».

Президент добавил, что возникающие проблемы нужно решать общими усилиями, например — одалживанием денег «на год-два», но при строгом выполнении обязательств. Такая помощь вполне возможна.

«Помогли — обязательства выполняются, подъем пошел. Пожалуйста, по любому предприятию. Но не в бездну», — подчеркнул Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 июля 2019 года суммарная задолженность крупных и средних белорусских промышленных предприятий, три четверти которых — государственные, составила около $32 млрд. Такая сумма превышает половину ВВП Белоруссии за 2018 год и в четыре раза больше международных резервных активов Нацбанка республики.

Читайте также: Белорусская промышленность в долгах как в шелках